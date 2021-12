Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Türstehern und Gästen in Altweil - Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

79576 Weil am Rhein, OT Altweil

In der Nacht zum Sonntag, den 05.12.2021, um 01 Uhr, kam es in einer Bar in Altweil zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen und zwei Türstehern. Ursächlich hierfür war der Nachweis eines aktuellen Coronatests. Nachdem durch einen Gast versucht wurde einen der Türsteher zu schlagen, soll sich der Türsteher mit Pfefferspray gegen diesen gewehrt haben. Im Anschluss sollen die Türsteher den Gast geimeinschaftlich verletzt haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein bittet Zeugen dieses Vorfalls sich unter Telefon 07621 9797-0 zu melden.

