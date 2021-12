Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Geldbörse aus Kofferraum entwendet

Freiburg (ots)

79639 Grenzach-Wyhlen, OT Grenzach

Am Samstagmittag, im Zeitraum zwischen 16:00 und 16:30 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz der Fa. Lidl aus dem Kofferraum eines geparkten grauen Dacia Logan eine Geldbörse entwendet. Die 70-jährige Geschädigte verstaute ihren Einkauf mitsamt der Geldbörse im Kofferraum und brachte anschließend den Einkaufswagen zurück. Den Pkw verriegelte sie in diesem kurzen Zeitraum nicht, was die bislang nicht bekannte Täterschaft ausnutzte. Diebstahlsschaden dürfte in einem mittleren zweistelligen Bereich entstanden sein. Eventuell ist jemandem eine auffällige Person auf dem Parkplatz im Tatzeitraum aufgefallen. Zeugen werden deshalb gebeten, sich bei entsprechenden Wahrnehmungen an das Polizeirevier Rheinfelden unter der Telefonnummer 07623 74040 zu wenden.

