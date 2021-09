Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hage/Berumbur - Baucontainer aufgebrochen +++ Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Hage/Berumbur - Baucontainer aufgebrochen

In Berumbur wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Baucontainer aufgebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, in der Bürgermeister-Erdmann-Straße gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Werkzeug. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Pedelec-Fahrer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag in Norden zwischen einem Radfahrer und einer Autofahrerin. Gegen 14.20 Uhr war eine 55 Jahre alte Citroen-Fahrerin aus Norden auf der Straße Am Schlicktief unterwegs und wollte nach rechts auf die Heerstraße fahren. Hierbei übersah sie einen 77 Jahre alten Pedelec-Fahrer aus Baden-Württemberg. Sie erfasste den Radfahrer, der daraufhin stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell