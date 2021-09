Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow - E-Scooter war nicht versichert

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow - E-Scooter war nicht versichert

Die Polizei hat am Mittwoch in Ihlow einen E-Scooter-Fahrer angehalten. Der 23-Jährige war auf dem Radweg am Münkeweg unterwegs. Die Beamten stellten bei der Kontrolle fest, dass der E-Scooter nicht versichert war. Dem 23-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Es erwartet ihn ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell