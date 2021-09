Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Südbrookmerland/Moordorf - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der B72 zwischen Moordorf und Walle. Nach ersten Erkenntnissen war eine Ford-Fahrerin gegen 13.20 Uhr von Moordorf aus in Richtung Aurich unterwegs und geriet wenige Meter hinter dem Ortsausgang Moordorf aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie frontal mit der Fahrerin eines VW Fox zusammen. Der VW geriet durch den Aufprall auf die Bahngleise. Die VW-Fahrerin wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Fahrerin des Ford und ein Kind im Grundschulalter, das mit in dem Auto saß, wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber auch drei Rettungswagen und ein Notarzt. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

