Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlowerfehn - Stromkasten beschädigt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlowerfehn - Stromkasten beschädigt

In Ihlowerfehn wurde am Freitag in der Enno-Hector-Straße ein Stromkasten beschädigt. Vermutlich kam ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Kasten. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Zu dem Unfall kam es zwischen 14 Uhr und 16.30 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

