Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Pedelec-Fahrer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Pedelec-Fahrer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Esens verletzt worden. Gegen 15 Uhr fuhr ein 50-jähriger Mann aus Holtgast mit einem Citroen auf der Neuharlingersieler Straße. An der Einmündung Am Steindamm übersah er offenbar den von rechts kommenden Radfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 71 Jahre alte Pedelec-Fahrer aus Neuharlingersiel stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell