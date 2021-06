Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: STIHL-Geräte bei Einbruchdiebstahl in Bad Zwischenahn entwendet

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni 2021 kam es in Bad Zwischenahn in der Feldlinie zu einem Einbruchdiebstahl zum Nachteil eines Landmaschinenhändlers. Nachdem die unbekannte Täterschaft ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt hatte, wurden aus dem Geschäft diverse Neugeräte der Marke STIHL entwendet. Die exakte Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Die ersten Ermittlungen haben ergeben, dass beim Abtransport ein heller Lkw (7,5 bis 10 Tonner) zum Einsatz gekommen sein könnte, der am frühen Mittwochmorgen zwischen 3:15 Uhr und 3:30 Uhr auf der Feldlinie in Richtung Oldenburg gefahren sein soll. Hinweise zu diesem Lkw oder zum Einbruchdiebstahl nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn entgegen.

