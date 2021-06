Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr+++

Oldenburg (ots)

Ein Lkw mit Anhänger befuhr am Donnerstag, 17.06.2021, gegen 09:20 Uhr in Aschhausen die Oldenburger Straße (L 815) von Bad Zwischenahn kommend in Richtung Oldenburg. Zwischen der Industriestraße und der Feldlinie geriet der Anhänger zu weit nach links in den Gegenverkehr und streifte den entgegenkommenden Pkw. Am Pkw der 41-jährigen Fahrerin aus Bad Zwischenahn platzten beide Reifen auf der Fahrerseite. Der Schaden wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. Der unbekannte Fahrzeugführer des Lkw-Gespanns setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Bis zur Bergung des beschädigten Pkw kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Landesstraße. Da zum Unfallzeitpunkt weitere Verkehrsteilnehmer hinter den beteiligten Fahrzeugen fuhren, hofft die Polizei auf sachdienliche Hinweise zu dem Lkw mit Anhänger. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell