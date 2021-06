Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Update zur Pressemeldung vom 16.06., 11:50 Uhr - gesuchte Pedelecfahrerin hat sich nach Presseaufruf gemeldet+++

Oldenburg (ots)

Aufgrund des am heutigen Tage in der örtlichen Presse erschienen Artikels "Kind bricht sich Arm bei Unfall" meldete sich die vermeintliche Unfallverursacherin auf der Wache der Polizeistation Rastede. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell