Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizeistation Rastede: Radfahrer stoßen zusammen, Verursacherin flüchtet+++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, gg. 12:40 Uhr, ist es in Rastede, Oldenburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 12jähriges Kind befuhr gemeinsam mit einem Freund den Radweg der Oldenburger Straße in Richtung Wahnbek. Die beiden Kinder fuhren hintereinander, der Radweg ist an der Unfallstelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben. Etwa in Höhe der Oldenburger Straße 91 A (schräg gegenüber des Gartencenters Vorwerk) kam den Beiden eine Pedelecfahrerin entgegen. Die Frau gerät mit ihrem Pedelec etwas zu weit nach links, so dass es zu einer seitlichen Berührung mit dem Fahrrad des 12jährigen Kindes kommt. Sowohl die Frau, als auch der Junge stürzen. Während die Frau offensichtlich unverletzt bleibt, bricht sich der Junge bei dem Sturz den linken Unterarm. Die Frau steht auf, äußert gegenüber den beiden Kindern, dass sie keine Polizei und keinen Krankenwagen möchte und jetzt weg müsse. Sie steigt auf ihr Pedelec und fährt in Richtung Ortsmitte davon, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Die Frau kann wie folgt beschrieben werden: ca. 50-55 Jahre alt, kurze, rot gefärbte Haare, grauer Fahrradhelm. Das Pedelec war grau und hatte auf dem Gepäckträger ein Topcase. Die Unfallverursacherin und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rastede unter der Telefonnummer 04402/916520 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell