Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Auto aufgebrochen und Handtasche entwendet +++

Oldenburg (ots)

Bereits gestern, den 15.06.2021, kam es zu einem schweren Diebstahl aus einem Auto in der Ammerländer Heerstraße in Oldenburg. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr nutzte der Täter die kurze Abwesenheit der Geschädigten und beschädigte eine Scheibe des Mercedes. Aus dem Innenraum entwendete dieser dann eine Handtasche, unter anderem mit Bargeld.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0441 - 7904115 zu melden (690009)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell