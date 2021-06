Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Wohnungseinbruchdiebstahl in Edewecht

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, den 11.06.2021, kam es in der Zeit von 09:00 bis 12:00 Uhr in der Hauptstraße in Edewecht zu einem Tageswohnungseinbruchdiebstahl. Tatbetroffen war ein rückwärtig gelegenes Einfamilienhaus. Die unbekannte Täterschaft hatte ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt und war so ins Haus gelangt. Die genaue Schadensumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen wird angenommen, dass die unbekannte Täterschaft im Bereich der Espergöhler Bäke über rückwärtige Weide- und Waldflächen geflüchtet ist, als der Eigentümer gegen Mittag das Wohnhaus betreten hat. Hinweise auf die bisher unbekannten Täter nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-115 entgegen.

