Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ räuberischer Diebstahl am Bundesbahnweg +++

Oldenburg (ots)

Bereits am Freitag, den 11.06.2021, kam es zu einem räuberischen Diebstahl am Bundesbahnweg in Oldenburg. Die Polizei sucht Zeugen. Am vergangenen Freitag befand sich ein 30-jähriger Oldenburger im Bereich des Oldenburger Hauptbahnhofes. Um eine Mahlzeit zu verzehren setzte sich dieser gegen 14.00 Uhr auf eine Treppe des Parkhauses am Bundesbahnweg, seinen Rucksack stellte er neben sich ab.

Hierbei wurde er von zwei männlichen Personen erst angesprochen, anschließend versuchten die beiden Täter den Rucksack zu stehlen. Der 30-Jährige hielt diesen erst noch fest, dieser wurde ihm aber dann aus der Hand gerissen.

Anschließend flüchteten die beiden Männer, das Opfer verfolgte diese noch und versuchte laut rufend auf seine Situation aufmerksam zu machen. Im Bereich der Innenstadt verlor er dann die Täter jedoch aus den Augen. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den Tätern um einen "Schwarzen und einen Latino" gehandelt haben. Beide seien ca. 175cm groß, etwa 20 Jahre alt und hätten sportliche Bekleidung getragen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegen. (674728)

