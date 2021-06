Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Einbruch in Imbiss++

Oldenburg (ots)

In der Nacht vom 14. auf den 15.06.21 wurde in der Meinardusstraße in Westerstede ein Imbiss aufgebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten die Eingangstür des Imbisses auf und entwendeten eine geringe Menge Wechselgeld. Sollten dort verdächtige Beobachtungen gemacht worden sein, so bitte mit der Polizei Westerstede unter der Rufnummer 04488/833-115 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell