PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfall auf der A3 bei Idstein mit 14 Fahrzeugen

Wiesbaden (ots)

Am heutigen Ostermontag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 3 kurz hinter der Anschlussstelle Idstein in Fahrtrichtung Frankfurt, bei dem insgesamt 14 Fahrzeuge beteiligt waren. Nach ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Wiesbaden, setzte urplötzlich Unwetter (Schnee,Hagel,Sturm) ein, das die Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern veranlasste. Dabei fuhren dann infolge widriger Sichtverhältnisse zunächst insgesamt 14 Fahrzeuge aufeinander. Zeitlich versetzt kam es dann am Unfallende zu einem weiteren Zusammenstoß, bei dem noch einmal 2 Fahrzeuge aufeinander fuhren. Bei beiden Unfällen wurden insgesamt zwei Personen leicht verletzt. Ansonsten blieb es bei Blechschäden. Der Sachschaden wird auf ca. 85.000EUR geschätzt.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen an der Unfallstelle wurde der Verkehr zeitweise nur über die rechte Fahrspur und den Standstreifen geleitet. Es bildete sich zeitweise ein Rückstau von 9 km.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell