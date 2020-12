Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Verkehrswarnhinweis für Freitag, den 11.12.2020

Am Freitagmorgen kommt es in der Zeit von 08.00 - 09.00 Uhr zur Einschränkung des Straßenverkehrs in der Schweriner Innenstadt.

Geplant ist eine Demonstration von Bauern vor dem Landtag, sowie ein Traktoren-Korso durch die Innenstadt.

Aufgrund des Korsos wird der Verkehr auf folgender Strecke eingeschränkt sein. Start ist 08.00 Uhr aus Richtung Ludwigslust kommend in Richtung Ludwigsluster Chaussee - Platz d. Jugend, Graf-Schack-Allee, Alter Garten, Werderstraße, Knaudtstraße, Obotritenring, Ostorfer Ufer, Ludwigluster Chaussee und "An der Crivitzer Chaussee".

Die Polizei wird den Korso begleiten und temporäre Sperrungen durchführen.

Verkehrsteilnehmer müssen sich auf zeitliche Verzögerungen einstellen, da auf den einspurigen Straßen keine Überholmöglichkeit besteht.

