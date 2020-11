POL-GE: Brand und Rauchentwicklung in Schalke und Scholven

Polizei Gelsenkirchen

Ein Feuer in einer Küche in Schalke hat am frühen Samstagmorgen, 28. November, einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Dabei erlitt eine Seniorin leichte Verletzungen.

Gegen 5.30 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu einem Mehrfamilienhaus an der Kurt-Schumacher-Straße ausrücken. Vor Ort wurde das Haus geräumt und der Brand von der Feuerwehr gelöscht. Danach durften alle Anwohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Eine 82-jährige Bewohnerin kam zur Beobachtung vorübergehend in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am späten Sonntagabend, 29. November 2020, wurde die Polizei gegen 23.40 Uhr wegen eines Brandes in Scholven alarmiert. In einem Mehrfamilienhaus an der Buerelterstraße schmorte ein Ladekabel. Dank des Rauchmelders wurden die Anwohner auf den Schwelbrand und die damit verbundene starke Rauchentwicklung aufmerksam. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr löschte das schmorende Kabel und lüftete anschließend das Haus. Danach konnten auch hier die Anwohner wieder zurück. Verletzt wurde niemand.

