Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich-Egels - Unfallflucht am Heerenkamp +++ Aurich-Egels - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren +++ Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich-Egels - Unfallflucht am Heerenkamp

Eine Mercedes C-Klasse wurde auf einem Parkplatz am Heerenkamp in Aurich beschädigt. Ein bislang Unbekannter stieß mit seinem Fahrzeug zwischen Freitag, 20.08.2021, 18 Uhr, und Samstag, 21.08.2021, 12.30 Uhr, gegen die Stoßstange des Mercedes und flüchtete. Eine Regulierung des Schadens ermöglichte der Verursacher nicht. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich-Egels - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Eine Fußgängerin ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Aurich-Egels verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts am Heerenkamp. Die 53-jährige Frau lief fußläufig über den Parkplatz, als sie nach ersten Erkenntnissen von einem Transporter erfasst wurde. Die Frau stürzte und wurde verletzt. Der Transporterfahrer und zwei Frauen eilten der 53-Jährigen zur Hilfe. Vor Ort wurden jedoch keine Personalien ausgetauscht. Die Polizei bittet den Fahrer des Transporters sowie die beiden Zeuginnen, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Pedelec-Fahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einer Pedelec-Fahrerin kam es am Montag in Aurich. Auf der Dornumer Straße war gegen 10.40 Uhr ein 40 Jahre alter Autofahrer aus Schortens unterwegs. An einer Kreuzung wollte er nach rechts in die Moordorfer Straße abbiegen und übersah dabei offenbar eine 50 Jahre alte Pedelec-Fahrerin aus Südbrookmerland, die dort auf dem Radweg die Ampel überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell