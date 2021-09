Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Radfahrerin mit Kleinkind zusammengestoßen +++ Norden - Unfallflucht +++ Osteel - Unfallzeugen gesucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Radfahrerin mit Kleinkind zusammengestoßen

Auf Norderney ist am Dienstag ein Kleinkind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 14.15 Uhr fuhr eine Radfahrerin auf der Bürgermeister-Willy-Lührs-Straße, als ein Dreijähriger vom dortigen Gehweg unerwartet die Straße überquerte. Die 53 Jahre alte Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Jungen zusammen. Er wurde leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Norden - Unfallflucht

Am Dienstag kam es auf einem Parkplatz in Norden zu einer Unfallflucht. Gegenüber einem Verbrauchermarkt am Burggraben parkte ein Urlaubsgast gegen 14.30 Uhr seinen schwarzen 3er BMW. Als er nach etwa einer Stunde zurückkehrte, stellte er einen Unfallschaden an der linken Seite der Frontstoßstange fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen die Hinweise zum Verursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Norden in Verbindung zu setzen unter Telefon 04931 9210.

Osteel - Unfallzeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am vergangenen Samstag in Osteel ereignete. Gegen 16.50 Uhr war ein Autofahrer mit einem schwarzen VW Golf auf der Osterstraße in Richtung der B72 unterwegs. Als er auf die Bundesstraße fuhr, stieß er dort mit einem grauen VW Beetle zusammen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit unklar. Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

