Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Unklare Rauchentwicklung durch unsachgemäße Nutzung einer Feuertonne

Nienhof (ots)

Am gestrigen Samstag, den 03. Juli 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Nienhof, Hohnebostel, Langlingen und Offensen zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Straße "Am Wolfenkamp" alarmiert.

Im Rahmen der Lageerkundung stellte sich dann heraus, dass die unsachgemäße Nutzung einer Feuertonne Ursache für die starke Rauchentwicklung war. Infolgedessen löschte die Ortsfeuerwehr Nienhof die Tonne ab, während die restlichen Einsatzkräfte die Alarmfahrt abbrechen und zu ihren Standorten zurückkehren konnten.

Die Freiwillige Feuerwehr Flotwedel weist in diesem Kontext noch einmal darauf hin, dass bei der Benutzung von Feuerschalen und -tonnen lediglich naturbelassenes, getrocknetes Holz verwendet darf. Das Verbrennen von Abfällen jeglicher Art sowie Pflanzenresten und Sträuchern ist strengstens untersagt.

