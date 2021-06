Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Holzstapel brennt an Unterstand

Eicklingen (ots)

Nachdem ein Anwohner einen Feuerschein an einem Unterstand festgestellt hatte, wurde die Ortsfeuerwehr Eicklingen in der Nacht zum 17. Juni 2021 um 00:54 Uhr in die Parkstraße alarmiert.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es hier zu einem Schadenfeuer an einem Holzstapel, welches sich bereits auf den angrenzenden Unterstand ausgebreitet hatte. Umgehend ging ein Trupp unter Vornahme des Schnellangriffschlauches zur Brandbekämpfung vor. Parallel wurde durch weitere Trupps eine Riegelstellung vorbereitet, um eine mögliche, weitere Brandausbreitung verhindern zu können. Während der Nachlöscharbeiten kam eine Wärmebildkamera zum Einsatz. Mithilfe dieser Kamera wird vorhandene Wärmestrahlung optisch dargestellt, welches die Suche nach versteckten Brandnestern deutlich erleichterte.

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Eicklinger Einsatzkräfte konnte der Brand binnen kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht und somit weitere Schäden verhindert werden.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung konnte die Einsatzstelle gegen 01:30 Uhr zu Zwecken der Brandursachenermittlung an die ebenfalls eingetroffene Polizei übergeben und der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden.

Zur Schadenshöhe können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

