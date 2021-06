Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Freiwillige Feuerwehr Flotwedel weitet Online-Ausbildung aus

Am vergangenen Freitag, den 04. Juni 2021, fand der zweite, virtuelle Dienst des zweiten Teils der sogenannten Truppmann-Ausbildung statt.

Um die Durchmischung der Ortsfeuerwehren möglichst zu gering zu halten, schalteten sich die 30 Teilnehmer:innen online zusammen und das Ausbilderteam streamte den Ausbildungsdienst live von den einzelnen Feuerwehrhäusern. Den Anfang machte Nickolas Haines, Leiter der Informations- und Kommunikationseinheit, welcher den Einsatzleitwagen und seine Besonderheiten, sowie Einsatzmöglichkeiten erläuterte. Anschließend unterstützte der stellvertretende Ortsbrandmeister, Christian Barth, das Ausbilderteam und präsentierte den Teilnehmenden das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) der Ortsfeuerwehr Eicklingen und den ebenfalls in Eicklingen stationierten Gerätewagen Logistik (GW-L 2) des Landkreises Celle. Da alle Teilnehmenden in Echtzeit zugeschaltet waren, konnten alle hierzu aufkommende Fragen direkt im Livestream geklärt und besprochen werden, bevor das Ausbilderteam sich auf dem Weg zum Bröckeler Feuerwehrhaus machte.

In Bröckel angekommen wurde das Ausbilderteam durch den Zugführer des Löschzug Bröckel, Lukas Thurmann und seinen Kameraden Werner Lichtl (Drohnengruppe) in Empfang genommen. Als Einstieg in den zweiten Teil des Ausbildungsdienste demonstrierte Lichtl anschaulich die Einsatzmöglichkeiten der feuerwehreigenen Drohne. Besonders hob er hierbei den Mehrwert bei Personensuchen und der Erkundung bei Brandeinsätzen hervor, welcher aus der ebenfalls verbauten Wärmebildkamera resultiert. Zum Abschluss erhielten die Anwesenden dann noch einen kurzen Einblick in die Technik des Löschgruppenfahrzeuges (LF20 KatS), welches im dritten Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft bei Katastrophenschutzeinsätzen eingesetzt wird.

Ein herzlicher Dank gilt allen Unterstützenden, die es ermöglicht haben den Dienst in dieser Art und Weise durchführen und somit weitere, große Schritte im Rahmen der Truppmann-Ausbildung machen zu können.

