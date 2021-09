Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Simonswolde - Frau bei Verkehrsunfall verletzt +++ Großefehn - Müllcontainer brannte

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Simonswolde - Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Simonswolde wurde am Donnerstag eine Frau aus Ihlow verletzt. Gegen 16.50 Uhr war ein 52 Jahre alter VW-Fahrer aus Großefehn auf der Oldersumer Straße in Fahrtrichtung Ihlowerfehn unterwegs. Als er nach links in die Ihlower Straße abbiegen wollte, übersah er offenbar die entgegenkommende VW-Fahrerin aus Ihlow und stieß mit ihr zusammen. Die 38-Jährige wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Euro-Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Sonstiges Geschehen

Großefehn - Müllcontainer brannte

In der Nacht zu Donnerstag hat in Holtrop ein Plastik-Müllcontainer gebrannt. Gegen 0.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu dem Feuer auf einem Parkplatz der Grundschule im Mühlenweg alarmiert. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell