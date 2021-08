Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Einfamilienhaus

Münsterappel (ots)

In der Nacht vom 12.08.2021 auf den 13.08.2021 drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Münsterappel ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten das Anwesen. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet. Die genaue Schadenshöhe konnte bislang noch nicht ermittelt werden.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell