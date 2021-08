Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Bild-Infos

Download

Gehrweiler (ots)

Am 14.08.2021 gegen 00.05 Uhr kam ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Hauptstraße in Gehrweiler nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Grundstücksmauer. Er entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An der Mauer entstand ein Schaden von ca. 1000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen blauen Opel handeln.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361-9170.|pirok

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell