Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Farbschmiererei am Gemeindehaus

Ohmbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Donnerstag Nachmittag beschädigen Unbekannte das Gemeindehaus in Ohmbach durch sog. "Graffiti". Sie haben eine Hauswand sowie eine Ruhebank samt Tisch durch Sprühfarbe beschmiert. In letzter Zeit würden sich dort des Öfteren Jugendliche aufhalten. Ob ein Zusammenhang zur Tat besteht, ist bislang unklar. Die Polizei Schönenberg-Kübelberg sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06373-8220, per Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de oder persönlich zu melden.|pikus

