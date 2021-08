Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 16-Jähriger bei Unfall mit Leichtkraftrad leicht verletzt

Ruppertsecken (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagnachmittag verlor ein 16-jähriger Kradfahrer aus Alzey auf der Kreisstraße 34 zwischen Rockenhausen und Ruppertsecken wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, stürzte und rutschte auf der Gegenfahrbahn bis an die Leitplanke. Sein Motorrad rutschte noch einige Meter weiter. Der junge Mann wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden von geschätzt rund siebenhundert Euro. |pirok

