Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht-Parkendes Fahrzeug beschädigt

Nanzdietschweiler (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein in der Kurpfalzstraße geparkter Pkw, VW Golf, grau, an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Spuren am Unfallort dürfte es sich um ein grünes Fahrzeug gehandelt haben. Ein Nachbar hat gegen 23.30 Uhr noch einen Knall vernommen, diesem aber keine weitere Bedeutung beigemessen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell