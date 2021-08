Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sattelzug mit defekten Bremsen und abgefahrenen Reifen

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Mittwoch Nachmittag kontrollierten Spezialkräfte der zentralen Verkehrsdirektion auf einem Parkplatz an der A6, in Richtung Saarbrücken einen Sattelzug. Das Gespann hatte ein Ladungsgewicht von über 8 Tonnen. Bei der Überprüfung wurden erhebliche Defekte an der Bremsanlage festgestellt. Sowohl die Bremsscheiben als auch die Bremsbeläge waren derart mangelhaft, dass teilweise sogar Metall auf Metall rieb. Weiter war auch das Profil der Reifen stellenweise bis zur Karkasse abgefahren. Das Gespann war somit definitiv nicht mehr verkehrssicher. Die Weiterfahrt wurde bis zur Instandsetzung untersagt. Auf den Fahrer sowie den Halter kommen nun Bußgelder zu.

