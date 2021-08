Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 27-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Dienstagabend verlor ein 27-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Unterallgäu auf der Landesstraße 386 zwischen Rockenhausen und Dörrmoschel wahrscheinlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr in den Straßengraben. Dabei verletzte er sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von geschätzt rund zweitausend Euro. |pirok

