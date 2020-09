Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Vilich: 37-Jähriger nach Diebstahl in Baumarkt vorläufig festgenommen - Polizei fahndet nach weiterem Täter

Bonn (ots)

LED-Leuchten im Wert von rund 150 Euro entwendete ein 37-Jähriger in den späten Nachmittagsstunden des 10.09.2020 in einem Baumarkt auf der Gartenstraße in Bonn-Vilich: Gegen 17:00 Uhr machte sich der Mann an einer Auslage mit LED-Leuchten in verdächtiger Art und Weise zu schaffen. Ein Sicherheitsmitarbeiter beobachtete schließlich, wie er Leuchten in seine Umhängetasche steckte und anschließend den Kassenbereich ohne Bezahlung passierte. Der Verdächtige wurde daraufhin von dem Mitarbeiter angesprochen und bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife festgehalten. Der 37-Jährige, der nach den ersten Recherchen in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, wurde vorläufig festgenommen. Aus den ersten Ermittlungen ergab sich der Hinweis, dass sich der Beschuldigte in Begleitung eines weiteren Mannes in dem Baumarkt aufgehalten hatte - der Unbekannte steht im Verdacht, weitere LED-Leuchten entwendet zu haben. Der zweiten Person gelang jedoch die Flucht vom Ort des Geschehens. Die von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Feststellung des Verdächtigen, zu dem derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

25 - 30 Jahre alt 175 - 180 cm groß schlanke Statur dunkle Haare, Dreitagebart und eine Brille. war u.a. mit einer hellen Jogginghose bekleidet

Der vorläufig festgenommene 37-Jährige wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen von der Polizei entlassen. Das zuständige KK 36 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Kriminalwache in Verbindung zu setzen.

