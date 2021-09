Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Friedeburg - Radfahrerin schwer verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Friedeburg - Radfahrerin schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern kam es am Mittwoch in Friedeburg. Eine 73-jährige Fahrradfahrerin aus Friedeburg war gegen 10.25 Uhr auf der Friedeburger Hauptstraße in Richtung Hesel unterwegs. Als sie nach links in den Grenzweg abbog, stieß sie mit einem 71 Jahre alten Pedelec-Fahrer zusammen, der sie gerade überholte. Die 73-jährige Friedeburgerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

