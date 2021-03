Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch im Simplicissimusweg

Soest (ots)

Etliche Hebelspuren an Fenstern und eine aufgebrochene Terrassentür zeugen von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus am Dienstag (16. März) in der Zeit, zwischen 9.30 Uhr und 16 Uhr, im Simplicissimusweg. Die Einbrecher durchwühlten die Räume und verschwanden durch ein geöffnetes Fenster. Ob sie hierbei etwas entwenden konnten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise auf den Einbruch geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

