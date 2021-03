Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Lenkräder und Navigationssysteme

Ense (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag, brachen unbekannte Täter in zwei Fahrzeuge ein. Am Rückenweg und an der Conradistraße suchten sich die Diebe hochwertige BMW Fahrzeuge aus. Sie brachen die Türen auf und entwendeten je das Lenkrad und das komplette Navigationssystem. Dabei waren sie nicht zimperlich und schnitten die Verkabelung einfach durch. Der geschätzte Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 15.000,- Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02922-91000 beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden. (lü)

