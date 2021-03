Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Belecke - Falsche Polizei am Telefon

Warstein (ots)

Es vergeht fast kein Tag, an dem Betrüger versuchen telefonisch an die Ersparnisse von Senioren zu gelangen. Gestern, gegen 19:30 Uhr meldeten sich mehrere Zeugen aus Belecke. Sie waren alle von angeblichen Polizisten angerufen worden. Alle haben richtig reagiert und das Gespräch beendet. Wirklich alle? Das wissen wir nicht. Viele Opfer schämen sich, wenn sie auf solche Betrüger hereingefallen sind. Sie nehmen den Verlust hin und reden mit niemandem darüber. Darum ist es wichtig das Thema bei älteren Mitmenschen immer mal wieder anzusprechen. So haben Betrüger keine Chance. (lü)

