Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 06.06.2020

Betzdorf (ots)

1. Randalierer

Tatort: 57572 Niederfischbach, Paulinus-Junker-Straße Tatzeit: 05.06.2020, 12:45 Uhr Hergang: Die Polizei Betzdorf wurde zu einem Anwesen an der besagten Örtlichkeit gerufen, nachdem dort ein 19-jähriger junger Mann an der Haustüre randaliert hatte. Bei Eintreffen versuchte der Mann sich von der Tatörtlichkeit zu entfernen, worauf ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Im Nachgang stellte sich heraus, dass er zudem vermutlich unter Alkohol und/oder Drogeneinfluss stand.

2. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Unfallort: 57584 Wallmenroth, B 62 Unfallzeit: 05.06.2020, 17:05 Uhr Hergang: Eine Pkw Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die B 62 aus Wallmenroth kommend in Fahrtrichtung Wissen. Ausgangs einer Linkskurve in der Gemarkung Dasberg verlor sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und bleib auf dem Dach liegen. Ein zufällig vorbei kommender Rettungswagen und Notarzt leistete Erste Hilfe bis die Fahrerin durch die Feuerwehr mittels Rettungsschere aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Die Dame wurde ins Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Kenntnissen blieb es jedoch zum Glück nur b ei leichten Verletzungen. Der Pkw war jedoch Schrott.

3. Taschendiebstahl

Tatort: Lidl Einkaufsmarkt in Herdorf, Mudersbach- Niederschelderhütte und Kirchen Tatzeit: 05.06.2020, Zeitraum 11:30 Uhr bis 16:12 Uhr Hergang: Gleich dreimal meldeten sich unterschiedliche Geschädigte bei der Polizei in Betzdorf und teilten mit, dass zumindest in zwei Fällen aus den Handtaschen die Portmonees beim Einkaufen entwendet wurden. Bei einem Fall ( in Kirchen) blieb es beim Versuch, da die Geschädigten den Diebstahl bemerkte.

Die Polizei bittet um die Mithilfe von Zeugen

4. Zudem kam es zu einer Reihe leichter Verkehrsunfälle, bei denen es zum Glück bei Blechunfällen blieb.

