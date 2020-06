Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Molzhain - Sachbeschädigung an Sitzgruppe

Molzhain (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten den Tisch einer Sitzgruppe am Steinerother Kopf, in der Gemarkung Molzhain. Offensichtlich wurde an dem Tisch ein Feuer entfacht, wodurch dieser beschädigt wurde. Die Beschädigung wurde am Samstag, den 30.05.2020 festgestellt und dürfte in den Tagen eingetreten sein. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen.

