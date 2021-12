Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Alkoholisierte Person mehrfach auffällig

Freiburg (ots)

79618 Rheinfelden, OT Nollingen

Mehrfach polizeilich auffällig wurde in Nollingen ein 42 Jahre alter Mann im Laufe des Samstags. Nachdem bei ihm zunächst eine ausstehende Geldbuße eingetrieben werden sollte, dieser jedoch die Begleichung des Betrages ablehnte, leistete er im Rahmen der erklärten Festnahme Widerstand, indem er sich sperrte. Zudem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Nachdem sich ein anwesender Angehöriger zur Zahlung des erforderlichen Betrags Bereit erklärte, war eine Festnahme nicht mehr erforderlich. Später dürfte der gleiche Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Kinder grundlos beleidigt und sich bedrohlich vor ihnen aufgebaut haben, konnte vor Ort jedoch nicht mehr angetroffen werden. Schlussendlich randalierte er am frühen Abend in stark betrunkenem Zustand, indem er vor einem Haus Gegenstände herumwarf und vorbeifahrende Pkw anhielt. Durch die anfahrenden Beamten konnte er vor dem Haus angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Auch hier sperrte sich der Mann und leistete hierdurch Widerstand und beleidigte die Beamten. Der Mann wurde einem Arzt vorgestellt, welche diesen aufgrund seines Verhaltens in die Psychiatrie einwies.

