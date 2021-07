Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schussabgabe bei Hochzeitskorso

Lüdenscheid (ots)

Zeugen meldeten Samstag, 16.20 Uhr, einen Hochzeitskorso mit etwa 15 Fahrzeugen an der Knapper Straße. Aus einem der PKW habe ein Tatverdächtiger einen Schuss abgegeben. Polizeibeamte kontrollierten den Korso in der Weststraße. Der beschriebene PKW wurde durchsucht. Der 21-jährige tatverdächtige Lüdenscheider gab die PTB-Waffe samt Munition heraus. Die Beamten stellten beides sicher und zeigten ihn wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz an. Nach entsprechenden Verhaltenshinweisen durfte die Hochzeitsgesellschaft die Fahrt fortsetzen. (dill)

