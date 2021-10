Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Krad-Fahrerin landet im offenen Fahrzeuganhänger - eine Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Auf der Wiesentalstraße, zwischen Ötlinger- und Tumringerstraße, musste am Donnerstag, 30.09.2021, gegen 14.30 Uhr, der Fahrer eines Pkw, welcher einen Fahrzeuganhänger mitführte, verkehrsbedingt abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 16-jährige Krad-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr ungebremst auf den Hänger auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurde die 16-Jährige nach vorne abgeworfen und landete in dem, zum Glück, leeren Fahrzeuganhänger. Sie wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Am Kraftrad entstand wohl ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell