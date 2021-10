Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Gartenhäuschen

Kleve (ots)

Über ein rückwärtiges Gartentor sind unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Sonntagabend (17. Oktober 2021) auf das Grundstück eines Einfamilienhauses an der Bresserbergstraße gelangt. Sie drangen dann in ein Gartenhäuschen ein und entwendeten mehrere Gartengeräte, darunter ein Laubbläser, eine Heckenschere und eine Astschere. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

