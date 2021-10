Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbruch in Wohnhaus

Kalkar-Hönnepel (ots)

Am Montag (18. Oktober 2021) zwischen 08:00 und 13:10 Uhr brachen unbekannte Täter das Gartentor zu einem Grundstück an der Appeldorner Straße auf. Anschließend verschafften sie sich durch eine Terrassentür Zugang zum Wohnhaus. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen in den einzelnen Räumen. Entwendet wurden unter anderem zwei Musikboxen. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell