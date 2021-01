Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher im Hotel

MendenMenden (ots)

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in ein Hotel an der Fröndenberger Straße eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam eine Nebentür und durchsuchten mehrere Räume. Sie nahmen eine Handkasse und einen Festplattenrekorder an sich und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

