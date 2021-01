Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schneetourismus an der Nordhelle.

Märkischer KreisMärkischer Kreis (ots)

Das Stufenkonzept der Ordnungsbehörden und der Polizei hat sich bewährt. Am Samstag und Sonntag war ab 9 Uhr ein starker Zulauf von Tagestouristen, überwiegend aus dem Ruhrgebiet, festzustellen. Am Sonntag musste, aufgrund des hohen Verkehrs- und Parkaufkommens, die L 707 temporär gesperrt werden. Präsenzstreifen der Polizei und der Ordnungsbehörden stellten keine Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung fest. Die Polizei spricht einen Dank an alle Verkehrsteilnehmer aus, die sich Regelkonform verhalten haben.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell