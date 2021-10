Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Verkehrsunfallflucht

Schwarzer Ford beschädigt

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit von Sonntag um 18.00 Uhr bis Montag (18. Oktober 2021) um 06.45 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen schwarzen Ford Edge, der im Wendehammer des Bruchwegs in Hüthum abgestellt war. An dem Ford wurden linksseitig im hinteren Bereich Kratzspuren festgestellt. Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830.

