Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (06/2021) Unbekannte stehlen Signallampen einer Straßenabsperrung in Gieboldehausen

GöttingenGöttingen (ots)

Gieboldehausen, Berliner Straße in der Zeit zwischen Freitag, 1. Januar 2021, gegen 09.00 Uhr und Samstag, 2. Januar 2021, gegen 09.00 Uhr

GIEBOLDEHAUSEN (mb) - In Gieboldehausen haben Unbekannte am vergangenen Wochenende drei Signallampen einer Straßenabsperrung gestohlen. Sie verschwanden in der Zeit von Freitag- (01.01.2021) bis Samstagmorgen (02.01.2021) von einer Absperrschranke in der Berliner Straße. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Gieboldehausen unter Telefon 05528/20584-0 entgegen.

