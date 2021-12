Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fensterscheibe beschädigt

Bocholt (ots)

Unbekannte Täter haben in Bocholt die Scheibe eines Kellerfensters eingeschlagen. Die Tat ereignete sich am Sonntag zwischen 15.00 Uhr und 19.00 Uhr an der Lothringerstraße. Die Kripo in Bocholt bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

