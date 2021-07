Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Motorradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich hierbei schwer

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt;]

Am 06.07.21, gegen 03:10 Uhr befuhr ein 21-jähriger Motorradfahrer die Ringstraße in Richtung Eisenbach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der offensichtlich alkoholisierte Fahrzeuglenker mehrfach von der Fahrbahn ab, bis er dann gegen eine Böschung fuhr. Der Verunfallte zog sich durch den Sturz erhebliche Verletzungen im Brust und Armbereich zu. Er wurde durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Villingen verbracht. Am Zweirad entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. Zeugen des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07651 93360 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell