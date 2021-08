Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Firmenfahrzeug (2)++Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle++ Ladendiebstahl mit Waffe++Versuchter Betrug auf einer Online-Fahrzeugplattform++

Emden - Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Am 25.08.2021, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr ereignete sich ein Diebstahl aus einem Firmenfahrzeug in der Straße "Schreyers Hoek" in Emden. Als Mitarbeiter einer Baufirma Arbeiten in einem anliegenden Gebäude durchführten, wurde in ihrer Abwesenheit Werkzeug aus dem unverschlossenen Fahrzeug entwendet. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Uplengen - Diebstahl aus Firmentransporter

Im Zeitraum vom 25.08.2021, 16:30 Uhr bis zum 26.08.2021, 06:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Firmentransporter im Alten Postweg in Uplengen. Ein 26-jähriger Mann stellte einen weißen Firmenwagen zum Parken ab. In seiner Abwesenheit brachen unbekannte Täter das Schloss der Heckklappe auf und entwendeten diverse Akku-Werkzeuge mit einem Wert im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Polizei in Uplengen in Verbindung zu setzen.

Emden - Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle

Zwischen dem 25.08.2021, 22:00 Uhr und dem 26.08.2021, 09:10 Uhr ereignete sich ein Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle an der Fritz-Liebsch-Straße in Emden. Unbekannte Täter betraten die Lagerhalle auf bislang ungeklärte Art und Weise. In der Halle gingen die Täter einen dort abgestellten Pkw VW an, entwendeten aus diesem gewaltsam das Steuergerät und nahmen auch den Fahrzeugschlüssel mit. Die Polizei hat den Vorgang aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Straftat geben können, sich mit der Polizeidienststelle in Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Ladendiebstahl mit Waffe

Am 26.08.2021, gegen 19:45 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl mit Waffe in einem Verbrauchermarkt an der Nüttermoorer Straße in Leer. Ein 24-jähriger Mann entfernte mithilfe einer Schere die Sicherungsetiketten von diversen Spirituosen und verstaute einige Flaschen in einer Tasche. Kunden bemerkten den Umstand und verständigten das Marktpersonal. Als der Beschuldigte anschließend den Kassenbereich passieren wollte, ohne die entsprechende Geldsumme für die entwendeten Spirituosen zu zahlen, wurde er von dem Markpersonal angehalten. Bei der gesamten Tatausführung führte er die zuvor genutzte Schere griffbereit in seiner Jackentasche mit sich. Zudem besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte den Diebstahl in gewerbsmäßiger Absicht beging. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und weitere Ermittlungen gegen den 24-jährigen eingeleitet.

Landkreis Leer - Versuchter Betrug auf einer Online-Fahrzeugplattform

Im Zeitraum vom 20.08.2021 bis zum 25.08.2021 ereignete sich ein versuchter Betrug über eine Online-Fahrzeugplattform. Eine 67-jährige Frau aus dem Landkreis Leer stellte einen Wohnwagen zum Verkauf ein, worauf sich ein angeblicher Interessent meldete. Für den Kauf des Wohnwagens forderte der Unbekannte sie zu einer Anzahlung einer Geldsumme im dreistelligen Bereich auf, welche der angebliche Kaufinteressent als Vorauslage für zu erwartende Abholkosten deklarierte. Angeblich würde diese Summe mit dem zu zahlenden Fahrzeugpreis zurückerstattet. Um die Tat abzusichern, wurden der Geschädigten per E-Mail das Kaufversprechen und eine angebliche Bankbestätigungsmail übersandt. Die Verkäuferin bemerkte hierbei die Betrugsabsicht und brach die Verkaufsverhandlungen umgehend ab. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Verkäufer von Fahrzeugen Kaufofferten, bei denen eine angebliche finanzielle Vorausleistung erbeten wird, grundsätzlich ablehnen sollten.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell